Конституционный суд Грузии удовлетворил иск омбудсмена и признал неконституционными нормы Кодекса административных правонарушений и Уголовного кодекса, предполагающие арест на 15 суток или лишение свободы сроком до одного года за незаконное изготовление, приобретение, хранение, перевозку, пересылку, сбыт или употребление без назначения врача наркотических средств, их аналогов или прекурсоров в малом размере. Соответствующее постановление опубликовано в пятницу на сайте суда, передает ТАСС.

"Народный защитник Грузии (омбудсмен) указывал на то, что действия, которые наказываются оспариваемыми нормами, не представляют такой общественной опасности, что оправдало бы использование тюремного заключения. Исходя их указанного, истец считал, что такого рода санкции, как административное заключение или лишение свободы, являются непропорциональными мерами и не соответствуют первому и второму пункту статьи 9 Конституции Грузии", - сказано в решении суда.

Первый и второй пункты статьи 9 Конституции гласят: честь человека является неприкосновенной, ее защищает государство. Запрещены пытки человека, нечеловеческое или оскорбительное обращение, использование нечеловеческого или оскорбляющего наказания. Суд разделил доводы омбудсмена.

Своим решением суд обязал парламент страны внести изменения в указанные кодексы и подобрать соответствующую меру наказания.