По поручению президента Азербайджана Ильхама Алиева в Международном аэропорту «Нахчыван» идет строительство второй взлетно-посадочной полосы (ВПП), сообщает haqqin.az со ссылкой на пресс-службу ЗАО «Азербайджанские Авиалинии».

Джахангир Аскеров проинформировал, что новая полоса соответствует международным требованиям и позволит Нахчыванскому международному аэропорту обеспечить беспрерывную работу воздушной гавани в случае, если одна из ВПП будет закрыта на ремонт или техническое обслуживание.

Согласно информации, председатель Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Васиф Талыбов и президент AZAL Джахангир Аскеров 2 августа ознакомились с ходом строительных работ.

В рамках проекта предусмотрено:

- строительство асфальтобетонной ВПП, длина которой составит 3300 метров, ширина – 60 метров. Вторая полоса, как и существующая, позволит принимать широкофюзеляжные воздушные суда;

- проведение масштабных осушительных работ на прилегающей к аэропорту территории;

- в зоне взлета и посадки будет спланировано свыше 800 тыс. кубических метров земляной массы для устранения препятствий;

- приобретение новой инструментальной системы захода на посадку для обоих направлений ВПП, обеспечивающая безопасность полетов по второй категории ICAO CAT II (до высоты принятия решения 30 на 400 метров);

- установка автоматизированного метеорологического радиолокатор Furuno WR2100 для наблюдения за опасными погодными явлениями с углом горизонтального 360 и вертикального сканирования от -2 до 182 градусов;

- установка автоматизированных метеорологических датчиков наблюдения на ВПП;

- приобретение новой автоматизированный системы Управления воздушным движением (УВД);

- установка наземной корректирующей навигационной спутниковой станции;

- обновление средств радиосвязи «Воздух – Земля»;

- установка светосигнального оборудования для обоих направлений ВПП для ночных полетов.