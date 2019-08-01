Клубные камеры запечатлели предматчевую атмосферу вокруг стадиона, когда к «Баксель Арене» подходили болельщики обеих команд. Есть на видео и благородный жест одного из болельщиков «Арсенала», который перед стадионом вручил тульские сувениры фанату «Нефтчи» с ограниченными физическими возможностями.

Далее есть кадры из подтрибунного помещения, демонстрирующие, как команды и главный арбитр настраиваются на игру. Ну и, конечно, самые интересные фрагменты матча, заснятые с нестандартных точек. Радость в стане «Нефтчи», эмоции фанатов бакинского клуба на трибунах и радость в раздевалке – с одной стороны, а также переживания главного тренера и болельщиков «Арсенала» - с другой.

Напомним, что это была первая победа азербайджанского клуба над российским в еврокубках. Помимо этого, «Нефтчи» стал первым клубом в Азербайджане, которому, во-первых, удалось в одном сезоне одержать четыре победы подряд, а во-вторых, трижды за сезон выиграть крупно.