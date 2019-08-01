Иной взгляд на историческую победу «Нефтчи» над «Арсеналом» ВИДЕО
Футбольный клуб «Нефтчи» подготовил видеоролик о победном матче Лиги Европы с тульским «Арсеналом» (3:0), который вывел команду в 3-й квалификационный раунд.
Клубные камеры запечатлели предматчевую атмосферу вокруг стадиона, когда к «Баксель Арене» подходили болельщики обеих команд. Есть на видео и благородный жест одного из болельщиков «Арсенала», который перед стадионом вручил тульские сувениры фанату «Нефтчи» с ограниченными физическими возможностями.
Далее есть кадры из подтрибунного помещения, демонстрирующие, как команды и главный арбитр настраиваются на игру. Ну и, конечно, самые интересные фрагменты матча, заснятые с нестандартных точек. Радость в стане «Нефтчи», эмоции фанатов бакинского клуба на трибунах и радость в раздевалке – с одной стороны, а также переживания главного тренера и болельщиков «Арсенала» - с другой.
Напомним, что это была первая победа азербайджанского клуба над российским в еврокубках. Помимо этого, «Нефтчи» стал первым клубом в Азербайджане, которому, во-первых, удалось в одном сезоне одержать четыре победы подряд, а во-вторых, трижды за сезон выиграть крупно.