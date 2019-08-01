Виктория Магда, специально для haqqin.az 00:29

Елбасы – лидер нации Нурсултан Назарбаев дал команду своему новому заместителю Бауыржану Байбеку «перезагрузить» правящую партию «Нур Отан», у которой большинство мест в казахстанском парламенте. Таким образом, подтвердились слухи о проведении в республике досрочных парламентских выборов. Новая электоральная кампания может стартовать уже в октябре.

Нурсултан Назарбаев, после того, как оставил пост президента страны сосредоточился на переформатировании правящей партии «Нур Отан», лидером которой он остается по сей день. Он сделал акима (главу) Алматы Бауыржана Байбека лицом партии и своим заместителем. Его карьера впечатлят. Выпускник программы «Болошак» работал на дипломатической службе и в администрации президента. Последние четыре года он отдал Алматы. Его работа общественностью страны оценивается положительно. И если он справится с такой публичной должностью, как заместитель председателя партии «Нур Отан», тогда перед ним открываются большие политические перспективы. Назарбаев ждет от Байбека креатива. Елбасы высказал пожелания активизировать работу филиалов партии в регионах, а также уделить внимание противодействию коррупции и взаимодействию с обществом. «Партия должна быть ближе к народу, знать его чаяния и реагировать на них. Следует оказывать содействие в решении проблем нашего общества. Кроме того, необходимо тщательно изучить кадровый состав нашей партии. «Нур Oтан» должна продолжать совершенствоваться», – подчеркнул Назарбаев. Решение о перезагрузке партии было принято на фоне изменения структуры власти в стране. Так, после 30 лет президентства Назарбаев уступил кресло своему преемнику Касым-Жомарту Токаеву, который выдвигался на выборах от партии «Нур Отан». Сможет ли власть что-то сделать, учитывая, что «Нур Отан» традиционно была партией номенклатурной, а поэтому далека от народа.

Сама идея переформатирование партии и предание ей «человеческого лица» отвечает начатым в стране кадровым изменениям. Больше внимания должно уделяться социальным проблемам. Открываются общественные приемные. Это необходимое условие, чтобы наладить контакт между властью и населением, контактировать с массами, поднимать их потребности. Это укладывается в русло новой программы Токаева, который позиционирует себя, как «президент для бедных». А опытный политик, такой как Аида Балаева будет заниматься контролем над обращением граждан в эти приемные. Видимо, этим обращениям придается весомое значение. Партии необходимо установить реальную связь между властью и обществом. Необходимость построения такой вертикали для оперативного и эффективного рассмотрения многих проблемных вопросов в Казахстане – очевидна. Опыт тех же земельных митингов подтверждает, что многие социальные проблемы и протестность связаны с недостаточной разъяснительной работой среди населения. Как указывает казахстанский политолог Досым Сатпаев, эта партия практически не выступала ни надежным модератором в разрешении различных кризисных ситуаций, которые возникали в Казахстане, ни механизмом для снижения социального напряжения. А если учитывать, что многие акимы, министры и другие представители казахстанской власти сами являются членами этой партии, то их провалы в работе, которые часто провоцировали рост протестных настроений и социальные взрывы, говорят о том, что главная пропрезидентская партия также несла ответственность за рост кризиса доверия к власти в стране.

Тем не менее сохранивший за собой пост главы Совета безопасности Казахстана Назарбаев определяет политический вектор страны. Новый президент Токаев занят решением социальных вопросов и формированием своей команды в администрации президента. Токаев не случайно предъявляет более жесткие требования к действующим госчиновникам, и вполне естественно, что ему потребуется и новый состав парламента для решения новых задач. Менее костный, более динамичный. Токаев, несомненно, как заметил директор международных программа Института национальной стратегии России Юрий Солозобов, «объявит специальный «токаевский призыв» в партии «Нур Отан». Сегодня у «Нур Отана» большинство мест в мажилисе – 84. От партии «Ак жол» и Коммунистической народной партии Казахстана по 7 депутатов и еще 9 депутатов от Ассамблеи народа Казахстана. По сравнению с выборами 2016 года нынешний парламент обновился на 60%. Но это вовсе не означает, что партия «Нур Отан» сдаст позиции в новом составе парламента. Напомним, всего в Казахстане зарегистрированы шесть политических партий. Кроме названных трех, еще есть народно-демократическая (патриотическая) партия «Ауыл», политическая партия «Бирлик» и оппозиционная Общенациональная социал-демократическая партия. Однако шансы преодолеть 7% барьер у них невелики. По Конституции парламентские выборы должны состояться 2021 году. И особой необходимости, кроме как собрать единомышленников, провести их досрочно нет.