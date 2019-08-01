Министерство здравоохранения прокомментировало распространяемую некоторыми СМИ информацию о том, что в Джалилабаде 28-летняя женщина впала в кому после того, как ей сделали обезболивающий укол для удаления зуба.

Глава пресс-службы Минздрава Пярвиз Абубекиров в ответ на запрос haqqin.az сказал, что некоторые СМИ утверждали, что Кенуль Шазбазова 1991 года рождения была доставлена в больницу в состоянии комы. Однако в результате проверки, проведенной министерством, выяснилось, что в районные государственные больницы с таким диагнозом и таким именем больная не поступала.

«В реанимационном отделении Центральной больницы Джалилабада проходит лечение лишь одна женщина, состояние которой ухудшилось из-за высокого давления», - сказал представитель Минздрава.

Он добавил, что по адресу, указанному в распространенной информации, были направлены сотрудники министерства. Выяснилось, что Кенуль Шахбазова несколько лет назад вышла замуж и там не проживает.

«Мы провели тщательную проверку. Ни в одном государственном стоматологическом центре такого инцидента не происходило. Кто и с какой целью распространил данную информацию – неизвестно», - сказал представитель Минздрава.