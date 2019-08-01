Трамп хочет договориться с Россией и Китаем о новом ядерном соглашении

Президент США Дональд Трамп выразил уверенность в том, что Вашингтону удастся договориться с Москвой и Пекином о новом ядерном соглашении, передает РИА Новости.

«Я говорил с Россией о ядерном соглашении, чтобы они избавились от некоторых ядерных вооружений, мы избавились от некоторых. Вероятно, нам нужно будет добавить Китай», — сказал он.

По его словам, США «хотят подключить Китай в какой-то момент» к переговорам по новому соглашению.