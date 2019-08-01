Кто выключает свет на улицах Баку? по следам выступлений президента
На состоявшемся в конце прошлого месяца совещании по вопросам социально-экономической сфере президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул тему недостаточной освещенности Баку в вечернее время. Глава государства указал на серьезные проблемы в городском хозяйстве, подчеркнув, что на некоторых улицах и освещение вообще отсутствует.
«Освещение улиц до сих пор не на должном уровне. Естественно, освещается центр города, но в некоторых местах отсутствует освещение улиц. Этому вопросу должно быть уделено пристальное внимание», - заявил Ильхам Алиев.
Эту тему в своих публикациях неоднократно поднимал и haqqin.az, обращая внимание городских служб на то, что на большинстве дорог, проходящих через пригородные населенные пункты Баку, да и в самих поселках вечернее освещение улиц не на должном уровне. Кое-где оно и вовсе отсутствует, даже осветительные столбы не установлены. А там, где они есть, лампы в фонарях настолько маломощные, что только столб, на котором висят, и освещают.
Что особенно странно, плохо освещены даже новые дороги, проложенные в последние годы. А ведь именно из-за недостатка света, обзора в вечернее и ночное чаще всего происходят автомобильные аварии, наезды на пешеходов. Отсутствие должного освещения неминуемо приводит и к росту преступности.
Эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов в беседе с haqqin.az назвал отсутствие света на дорогах и улицах одной из главных проблем и угроз для как для водителей, так и для пешеходов. Водители не видят расположенный вблизи дороги объект, не замечают переходящих дорогу или идущих по обочине людей, а значит не могут вовремя отреагировать.
Одной из причин недоосвещенности отдельных населенных пунктов эксперт считает экономию на электричестве, к которой прибегают некоторые особо рьяные хозяйственники. Однако такая «экономия» на деле оборачивается и человеческими жертвами, и немалыми материальными потерями.
Аллахверанов надеется, что теперь, когда эту проблему озвучили на самом высоком уровне, начнут приниматься конкретные меры. «Соответствующие структуры, в частности органы местной исполнительной власти, должны взять этот вопрос под особый контроль, провести мониторинги на улицах Баку и начать устранять проблему. Понятно, что сразу достаточно сложно наладить нормальное освещение улиц, но этот процесс можно провести поэтапно».
Эксперт кстати, напоминает, что освещение улиц настолько важный момент в деятельности разного рода городских структур, что это не раз фиксировалась в различных госпрограммах по социально-экономическому развитию. В частности, о необходимости наладить качественное ночное освещение улиц говорится в Госпрограмме по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг.
Так какие же шаги будут предприняты после критики самого президента? Что собирается предпринять главный орган городского управления - Исполнительная власть Баку?
«После выступления президента все вопросы будут решены. Для этого соответствующие структуры уже получили определенные указания», - заявили haqqin.az в ИВ.
Вместе с тем выяснить, какая городская или республиканская структура непосредственно отвечает за освещение столичных улиц, так и не удалось. В ИВ Баку сказали, что за инфраструктуру освещения отвечает Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана. Там же уточнили, что предприятие электросети Bakı Şəhər İşığı лишь обслуживает и эксплуатирует уже имеющиеся столбы освещения.
А вот в Bakı Şəhər İşığı заявили, что в целом у компании нет полномочий выдвигать какие-либо предложения и давать рекомендации. «Государство проводит тендер, по результатам которого определенные компании устанавливают осветительные столбы, и лишь затем это хозяйство принимает к эксплуатации предприятие электросети Bakı Şəhər İşığı», - пояснили энергетики.
В свою очередь в Государственном агентстве автомобильных дорог отметили, что его задача - устанавливать осветительные столбы, проводить линии электропередач, но к эксплуатации этой инфраструктуры их ведомство отношения не имеет. Даже что касается конкретно улиц и дорог, автомобилисты утверждают, они отвечают лишь за их проезжую часть, а тротуары контролирует ИВ Баку.
«Так как система освещения оборудована именно на тротуарах, агентство им не занимается. То есть если при строительстве дорог система освещения заложена в проект, то мы ее устанавливаем, однако ее эксплуатацией занимается предприятие электросети Bakı Şəhər İşığı», - заявили в агентстве.
Так что непонятно, кто же все же в ответе за темные улицы и дороги.
Отметим, что, по информации предприятия электросети Bakı Şəhər İşığı, в настоящее время освещаются всего 60-70% столичных улиц. На балансе у предприятия находятся около 100 тысяч осветительных столбов и приборов освещения фасадов и 90 тысяч из них постоянно подключены.