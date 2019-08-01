На состоявшемся в конце прошлого месяца совещании по вопросам социально-экономической сфере президент Азербайджана Ильхам Алиев затронул тему недостаточной освещенности Баку в вечернее время. Глава государства указал на серьезные проблемы в городском хозяйстве, подчеркнув, что на некоторых улицах и освещение вообще отсутствует.

«Освещение улиц до сих пор не на должном уровне. Естественно, освещается центр города, но в некоторых местах отсутствует освещение улиц. Этому вопросу должно быть уделено пристальное внимание», - заявил Ильхам Алиев.

Эту тему в своих публикациях неоднократно поднимал и haqqin.az, обращая внимание городских служб на то, что на большинстве дорог, проходящих через пригородные населенные пункты Баку, да и в самих поселках вечернее освещение улиц не на должном уровне. Кое-где оно и вовсе отсутствует, даже осветительные столбы не установлены. А там, где они есть, лампы в фонарях настолько маломощные, что только столб, на котором висят, и освещают.

Что особенно странно, плохо освещены даже новые дороги, проложенные в последние годы. А ведь именно из-за недостатка света, обзора в вечернее и ночное чаще всего происходят автомобильные аварии, наезды на пешеходов. Отсутствие должного освещения неминуемо приводит и к росту преступности.

Эксперт в сфере транспорта Азер Аллахверанов в беседе с haqqin.az назвал отсутствие света на дорогах и улицах одной из главных проблем и угроз для как для водителей, так и для пешеходов. Водители не видят расположенный вблизи дороги объект, не замечают переходящих дорогу или идущих по обочине людей, а значит не могут вовремя отреагировать.

Одной из причин недоосвещенности отдельных населенных пунктов эксперт считает экономию на электричестве, к которой прибегают некоторые особо рьяные хозяйственники. Однако такая «экономия» на деле оборачивается и человеческими жертвами, и немалыми материальными потерями.

Аллахверанов надеется, что теперь, когда эту проблему озвучили на самом высоком уровне, начнут приниматься конкретные меры. «Соответствующие структуры, в частности органы местной исполнительной власти, должны взять этот вопрос под особый контроль, провести мониторинги на улицах Баку и начать устранять проблему. Понятно, что сразу достаточно сложно наладить нормальное освещение улиц, но этот процесс можно провести поэтапно».

Эксперт кстати, напоминает, что освещение улиц настолько важный момент в деятельности разного рода городских структур, что это не раз фиксировалась в различных госпрограммах по социально-экономическому развитию. В частности, о необходимости наладить качественное ночное освещение улиц говорится в Госпрограмме по безопасности дорожного движения на 2019-2023 гг.