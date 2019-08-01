«Несеяная» пара 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» - «Бней Йегуда» (Израиль) попала в группу 3. Если «Нефтчи» пройдет израильтян, то в раунде плей-офф – последнем на пути в групповой турнир - сыграет с победителем одной из этих «сеяных» пар

Перед жеребьевкой раунда плей-офф еврокубков, которая состоится 5 августа, УЕФА по традиции разделил команды на группы.

«Ройал Антверп» (Бельгия) – «Виктория» (Чехия)

«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)

«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Айнтрахт» (Германия)

«Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)

«Партизан» (Сербия) – «Малатьяспор» (Турция).

Таким образом, количество потенциальных соперников «Нефтчи» сократилось с 24-х до 10-ти. Наиболее опасным среди них выглядит франкфуртский «Айнтрахт», который, скорее всего, пройдет «Вадуц» из Лихтенштейна. Остальные соперники выглядят примерно равными по силам.

Жеребьевка Лиги Европы начнется 5 августа в 15:30 по бакинскому времени. А «Нефтчи» свой первый матч против «Бней Йегуды» проведет 8 августа в Баку.

Также в Лиге Европы в специальной ветке чемпионов стал известен потенциальный круг соперников «Карабаха», если он не пройдет в 3-м раунде Лиги чемпионов кипрский АПОЭЛ и перейдет в турнир рангом ниже.