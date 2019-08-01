УЕФА назвал 10 возможных соперников «Нефтчи» Жеребьевка Лиги Европы
Перед жеребьевкой раунда плей-офф еврокубков, которая состоится 5 августа, УЕФА по традиции разделил команды на группы.
«Несеяная» пара 3-го квалификационного раунда Лиги Европы «Нефтчи» - «Бней Йегуда» (Израиль) попала в группу 3. Если «Нефтчи» пройдет израильтян, то в раунде плей-офф – последнем на пути в групповой турнир - сыграет с победителем одной из этих «сеяных» пар
«Ройал Антверп» (Бельгия) – «Виктория» (Чехия)
«Брондбю» (Дания) – «Брага» (Португалия)
«Вадуц» (Лихтенштейн) – «Айнтрахт» (Германия)
«Мальме» (Швеция) – «Зриньски» (Босния и Герцеговина)
«Партизан» (Сербия) – «Малатьяспор» (Турция).
Таким образом, количество потенциальных соперников «Нефтчи» сократилось с 24-х до 10-ти. Наиболее опасным среди них выглядит франкфуртский «Айнтрахт», который, скорее всего, пройдет «Вадуц» из Лихтенштейна. Остальные соперники выглядят примерно равными по силам.
Жеребьевка Лиги Европы начнется 5 августа в 15:30 по бакинскому времени. А «Нефтчи» свой первый матч против «Бней Йегуды» проведет 8 августа в Баку.
Также в Лиге Европы в специальной ветке чемпионов стал известен потенциальный круг соперников «Карабаха», если он не пройдет в 3-м раунде Лиги чемпионов кипрский АПОЭЛ и перейдет в турнир рангом ниже.
«Карабаху» в раунде плей-офф Лиги Европы могут достаться победители пяти пар:
«Сутьеска» (Черногория) – «Линфилд» (Северная Ирландия)
«Людогорец» (Болгария) – ТНС (Уэльс)
«Сараево» (Босния и Герцеговина) – БАТЭ (Беларусь)
«Астана» (Казахстан) – «Валлетта» (Мальта)
«Слован» (Словакия) – «Дандолк» (Ирландия).
Напомним, что с АПОЭЛ «Карабах» будет играть 6 и 13 августа. Победителя этой пары в плей-офф будет ждать сильнейший в следующих парах:
ПАОК (Греция) – «Аякс» (Голландия)
«Клуж» (Румыния) – «Селтик» (Шотландия)
«Црвена Звезда» (Сербия) – «Копенгаген» (Дания)
«Динамо» (Загреб, Хорватия) – «Ференцварош» (Венгрия).
Жеребьевка Лиги чемпионов начнется в 14:00.