Северная Корея провела очередные испытания оружия

Испытания новой реактивной системы залпового огня с управляемыми ракетами прошли в Северной Корее. Об этом сообщает Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Пуски прошли в ночь на 2 августа. Их целью была проверка летных характеристик обуздания высоты, способности управления орбитой и точности поражения цели. Лидер КНДР Ким Чен Ын лично руководил испытаниями с наблюдательного пункта.

Ранее американская разведка засекла новый ракетный запуск с территории КНДР. До этого Северная Корея осуществила запуск нескольких неопознанных снарядов из провинции Хамген-Намдо. 25 июля северокорейская сторона также запустила ракету из района города Вонсан на восточном побережье.