В Бакинском суде по тяжким преступлениям прошло заседание по уголовному делу 38-летнего жителя Масаллы Ровшана Дадашева, обвиняемого в убийстве своей жены. Как сообщает собственный корреспондент haqqin.az. н а процессе был оглашен обвинительный акт, согласно которому Ровшан Дадашев на глазах своих маленьких детей убил куском железа жену, обвинив ее в легком поведении.

Обвиняемый Р.Дадашев частично признал свою вину, но заявил, что не жалеет о содеянном.

«Это случилось не на глазах у детей. Дети ни о чем не знали. Я не отрицаю – убил жену. Я мужчина, очистил свою честь. Полиции об этом я сообщил сам. Когда меня забирали сотрудники полиции, детей я передал брату, чтобы он за ними смотрел», - заявил обвиняемый.

Отец убитой Аиды Дадашевой сказал, что узнал о случившемся по телевизору.

«Соседи сказали мне об этом, я подготовился и сделал так, чтобы об убийстве не узнала моя больная жена. Ей я потом все рассказал. Все, что говорит на суде этот человек – ложь. Ровшан ни дня не работал, я содержал их семью.», - сказал отец убитой.

Затем показания в качестве свидетеля дал брат обвиняемого Амиль Дадашев.

«И у меня, и у брата на телефонах есть интимные фото и видео его жены с арабами. Есть видео, снятые в барах и на дискотеках. Мой брат поступил правильно, убив ее. Весь ее род такой – испорченный. А отец – бесчестный человек. Он еще в этом зале посидит – я сам его убью», - сказал свидетель.

После этих слов судья удалил свидетеля из зала.

Выступившая в качестве свидетеля Тарана Кязымова сказала, что она была коллегой Аиды – они вместе работали в ночных клубах.

«Аида говорила, что подала заявление на развод», - сказала она.

Очередное заседание суда состоится 9 августа.

Отметим, что преступление произошло 11 января этого года в Насиминском районе Баку. Ранее судимый за воровство Ровшан Дадашев убил свою 31-летнюю супругу Аиду Дадашеву, нанеся ей множественные удары тупым предметом по голове.