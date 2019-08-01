Президент США пригрозил Китаю новыми пошлинами

Китай должен приложить много усилий для заключения торговой сделки с США, заявил глава Белого дома Дональд Трамп.

Он допустил, что в обратном случае США могут еще больше повысить таможенные пошлины на китайский импорт после 1 сентября.

«Они, Китай должны сделать очень многое до 1 сентября. Честно говоря, если они этого не сделают, я всегда могу значительно увеличить пошлины», — сказал Трамп журналистам у Белого дома.

Президент напомнил, что США вводят пошлины в размере 10% на товары стоимостью близкой к $350 млрд, что является «огромными деньгами».