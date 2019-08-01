Жалоба, поступившая в Министерство экологии и природных ресурсов Азербайджана, о вырубке и повреждении деревьев в ходе реконструкции дороги на улицах Шафаята Мехтиева и Абудльрагимбека Хагвердиева в Ясамальском районе Баку была рассмотрена сотрудниками ведомства на месте.

Как сообщает Trend со ссылкой на Минэкологии, во время расследования было установлено, что требования заключения экспертизы по переносу деревьев с территории не были соблюдены. В то же время, неприменение надлежащей техники при переносе привело к повреждению части деревьев.

По факту в отношении Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана составлен протокол, и соответствующие материалы готовятся для передачи в суд.

Для соблюдения агротехнических правил при переносе других деревьев агентству было дано поручение «обязательное к исполнению» .