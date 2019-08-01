Заур Расулзаде, Отдел политики 12:47

Вашингтон все еще пытается убедить Анкару, что отказ от многолетнего партнерства между ними не добавит Турции популярности на международной арене. Поскольку уговоры не действуют, США пытаются всеми средствами давить на турецкое руководство. По давней практике Вашингтон вновь принялся шантажировать Анкару признанием так называемого «геноцида армян». Как сказал отечественным СМИ турецкий независимый депутат Озтюрк Йылмаз, эксплуатация российских С-400 станет для США поводом признать «геноцид армян».

«Мне кажется, что если С-400 окажутся на боевом дежурстве в апреле 2020 года, то в тот же месяц в Конгрессе будет признан «армянский геноцид». На мой взгляд, время ввода в строй С-400 (апрель 2020 года, а в апреле 1905-го, как утверждают армяне, в Турции произошел «геноцид» по национальному принципу – Ред.) выбрано неверно. Это лишний повод внести в повестку Конгресса резолюцию о признании «геноцида армян». Думаю, сроки ввода С-400 нужно перенести на более ранний срок», - считает Йылмаз. Однако Анкаре есть чем парировать нападки Вашингтона. Президент Турции Эрдоган заявил, что в случае введения санкций США из-за поставок Россией комплексов С-400 Анкара может отказаться от покупки самолетов Boeing. Турецкий лидер сообщил, что в ходе переговоров с главой Белого дома Трампом на саммите G20 он заметил, что хотя Турция и не покупает у США ракеты Patriot, она, тем не менее, приобретает самолеты Boeing. «Мы хорошие клиенты. Но если наш конфликт (из-за поставок С-400 Ред.) останется на том же уровне, мы будем вынуждены заново рассмотреть вопрос о самолетах Boeing», - предупредил Эрдоган.

Между тем в связи с тем, что корпорация Boeing по-прежнему не получила разрешение на эксплуатацию бывшего лидера своих продаж — модель 737 МАКС, а также учитывая почти полное отсутствия новых заказов на ее продукцию, отказ Турции от покупки Boeing может вовсе обанкротить компанию. Но армяне не теряют надежды, что на фоне ухудшения отношений между Вашингтоном и Анкарой США могут признать наконец «геноцид». Во всяком случае, Национальный армянский комитет Америки (ANCA) вновь обратился в Конгресс США с этим вопросом, а известный проармянский конгрессмен Адам Шифф стал довольно часто повторять, что Турция ведет агрессивную политику в отношении США и союзников по НАТО, а потому нельзя оставаться безучастными к ее к действиям. Как отмечает политолог Стамбульского университета Зеки Буран, армяне любыми путями пытаются извлечь для себя выгоду от кризиса в отношениях между США и Турцией. «Казалось бы, приобретение Турцией С400 не имеет никакого отношения к «геноциду», - сказал он haqqin.az. Но армяне натравливают Вашингтону - мол, вот как с вами поступает ваш же союзник Турция. Армянское лобби готово пойти на все, даже пожертвовать интересами Армении, только бы добиться признания пресловутого «геноцида». И в этом ему помогают несколько недальновидных конгрессменов. Но не думаю, что официальный Вашингтон пожертвует отношениями с Турцией и прислушается к мнению армянского лобби. Анкара и Вашингтон в данный момент обсуждают очень серьезные вопросы, и вряд ли вопрос об «армянском геноциде» войдет в повестку дня».