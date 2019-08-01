Как сообщает пресс-служба ГПС, в рамках упомянутых мер с 31 июля по 2 августа прошли учения по «Обеспечению морской безопасности в азербайджанском секторе Каспийского моря».

В соответствии со «Стратегии морской безопасности Азербайджана», утвержденной распоряжением президента Ильхама Алиева, Государственная пограничная служба (ГПС) продолжает осуществление мер по обеспечению надежной охраны морских границ и эффективного противостояния угрозам в азербайджанском секторе Каспийского моря.

Отмечается, что пограничные корабли-сторожевики, задействованные в них, были построены в Центре кораблестроении и ремонта береговой охраны ГПС по поручению Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева. Корабли оснащены современными системами вооружений, навигации и радиотехническим оборудованием.

Основной целью учений является защита национальных интересов Азербайджана в Каспийском море, охрана нефтегазовых залежей и повышение боеготовности вооруженных соединений ГПС, обнаружение и обезвреживание на море и берегу диверсионных групп, подводных целей, повышение уровня служебных навыков проведения поисково-спасательных операций на море с применением кораблей и вертолетов.

В ходе трехэтапных учений по семи тактическим эпизодам, был успешно осуществлен перевод сил береговой охраны и быстрого реагирования Государственной пограничной службы в режим чрезвычайного положения.