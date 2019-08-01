Часть проспекта Гейдара Алиева от Бёюкшорской до Мярдяканской развязки была изучена с целью установления причин ДТП на данном участке дороги. По мнению специалистов агентства, первая причина - отсутствие барьеров на разделительной полосе от Бёюкшорской развязки до Сабунчинской, в результате чего автомобили, в случае потери управления, выбрасывает на встречную полосу, что становится причиной тяжелых аварий. Два случая ДТП, зарегистрированные на данном участке, завершились летальным исходом.

С целью повышения уровня безопасности дорожного движения на проспекте Гейдара Алиева Бакинское транспортное агентство адресовало свои предложения Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана.

Другой причиной является разрешенная максимальная скорость. В настоящее время, начиная от Бёюкшорской развязки до Мярдяканской, предельная скорость по двум полосам определена на уровне 120 километров в час.

Также причиной ДТП является несоблюдение водителями должной дистанции. В результате они не успевают вовремя реагировать на помехи и препятствия, что зачастую приводит к “цепным” авариям.

Учитывая вышеизложенное, агентство предлагает снизить максимально дозволенную скорость на участке проспекта Гейдара Алиева, начиная от Бёюкшорской развязки до Мярдяканской, с 120 до 110 километров в час, установить барьеры на разделительной полосе с Бёюкшорской развязки до Сабунчинской. А также предлагается использовать дорожную разметку типа «шеврон», широко применяемую во многих странах.

Агентство сообщает, что указанные предложения приведут к снижению числа ДТП на проспекте Гейдара Алиева.

Кроме этого, в настоящее время исследуются предложения по установлению минимальных и максимальных пределов скорости движения, с целью привлечения к ответственности водителей, которые, двигаясь с малой скоростью, создают помехи другим транспортным средствам.