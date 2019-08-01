БТА о причинах аварий на скоростной магистрали в Баку фото
С целью повышения уровня безопасности дорожного движения на проспекте Гейдара Алиева Бакинское транспортное агентство адресовало свои предложения Комиссии по безопасности дорожного движения Кабинета министров Азербайджана.
Часть проспекта Гейдара Алиева от Бёюкшорской до Мярдяканской развязки была изучена с целью установления причин ДТП на данном участке дороги. По мнению специалистов агентства, первая причина - отсутствие барьеров на разделительной полосе от Бёюкшорской развязки до Сабунчинской, в результате чего автомобили, в случае потери управления, выбрасывает на встречную полосу, что становится причиной тяжелых аварий. Два случая ДТП, зарегистрированные на данном участке, завершились летальным исходом.
Другой причиной является разрешенная максимальная скорость. В настоящее время, начиная от Бёюкшорской развязки до Мярдяканской, предельная скорость по двум полосам определена на уровне 120 километров в час.
Также причиной ДТП является несоблюдение водителями должной дистанции. В результате они не успевают вовремя реагировать на помехи и препятствия, что зачастую приводит к “цепным” авариям.
Учитывая вышеизложенное, агентство предлагает снизить максимально дозволенную скорость на участке проспекта Гейдара Алиева, начиная от Бёюкшорской развязки до Мярдяканской, с 120 до 110 километров в час, установить барьеры на разделительной полосе с Бёюкшорской развязки до Сабунчинской. А также предлагается использовать дорожную разметку типа «шеврон», широко применяемую во многих странах.
Агентство сообщает, что указанные предложения приведут к снижению числа ДТП на проспекте Гейдара Алиева.
Кроме этого, в настоящее время исследуются предложения по установлению минимальных и максимальных пределов скорости движения, с целью привлечения к ответственности водителей, которые, двигаясь с малой скоростью, создают помехи другим транспортным средствам.