Азербайджан по минимальной пенсии будет первым в СНГ

Мамед Эфендиев, Отдел экономики 16:01

В опубликованной накануне на haqqin.az статье «Слова президента и цифры экономики: деньги ушли на благо 4 млн граждан» мы сообщали, что на совещании, связанном с социально-экономической сферой, президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил удовлетворение состоянием экономики страны. В ходе совещания глава государства четко подчеркнул смысл достижения высоких показателей в экономике - весь объем дополнительных доходов направляется в социальную сферу, так как это приоритетная для правительства сфера, она всегда находилась в центре внимания, так обстоит дело и сегодня. Сегодня же haqqin.az представляет читателю инициативы президента, направленные на улучшение благосостояния населения и потвержденные конкретными цифрами и фактами, о которых рассказал министр труда и социальной защиты населения Сахиль Бабаев.

Еще в начале этого года глава государства заявил, что нынешний год будет особым с точки зрения социального развития. Ильхам Алиев сдержал свое слово, были приняты два крупных пакета социальных реформ. Первый охватил 3 млн граждан, общая годовая финансовая потребность на ее исполнение составила 1,6 млрд манатов. Данный пакет реформ уже полностью исполнен - увеличены и пенсии, и зарплаты работающих граждан. Завершились подготовительные работы и по второму пакету – доведению с 1 сентября минимальной заработной платы до 250 манатов, повышению зарплаты дополнительно 400 тыс. человек в госсекторе на 20%-50% в зависимости от категорий, а также увеличению с 1 октября пенсий 750 тыс. пенсионеров. Общая стоимость обоих пакетов на текущий год составляет 2,3 млрд манатов, а на следующий год – 3 млрд манатов, они охватят 4,2 млн граждан. Все эти миллиарды и миллионы мало что могут сказать неискушенному читателю. Но достаточно отметить, что в результате повышения на 72% минимальная пенсия в Азербайджане по покупательной способности будет первой на пространстве СНГ. А рост минимальной заработной платы почти вдвое сделает ее по покупательной способности второй в СНГ. Но это не все. Проделанная по поручению главы государства работа по повышению пособий и стипендий охватила в целом 1,3 млн граждан страны, в том числе более 300 тыс. лиц с инвалидностью, около 500 тыс. вынужденных переселенцев, свыше 100 тыс. студентов и молодежи. Но главное, эти пособия и стипендии охватили самую уязвимую в социальном отношении часть населения, его доходы существенно увеличены.

Другая социальная инициатива президента – внесение в законодательство в конце прошлого года изменения - привела к объявлению в стране серьезной амнистии соцстрахования. Иначе говоря, лицам, выплатившим с 2006 по 2018 годы даже незначительный взнос по соцстрахованию, был засчитан 25-летний страховой стаж. В результате с 1 января началось автоматическое назначение пенсий, которое сегодня охватывает уже 13 тыс. человек. Им эффективно и быстро назначена пенсия без всяких хождений по инстанциям и обращений. Продолжая эту политику, Минтруда охватит 80% граждан, вышедших в течение года на пенсию, что обеспечит прозрачность и эффективность в этой сфере. Меры по автоматизации охватят и сферу назначения пособий и пенсий. В текущем году будет осуществлено полное, практическое обеспечение 180 тыс. обращений без необходимости хождения по инстанциям. Но главу государства все эти достижения не удовлетворяют, и он просит министра переключиться на программу самозанятости, которая в прошлом году охватила 6 тыс. семей, обеспеченных активами для начала микро- и малого бизнеса. В этом же году благодаря внесению изменения в бюджет Фонда страхования от безработицы и в результате привлечения дополнительных средств планируется охватить самозанятостью 10 тыс. семей. А обращений, как отметил министр, много, население проявляет к программе очень большой интерес. Только за 6 месяцев нынешнего года поступило около 45 тыс. обращений, 4 тыс. человек уже прошли обучение, 1100 человек приобрели активы. К проекту привлечена и Программа развития ООН, которая, в свою очередь, обеспечит активами еще около 1000 семей.