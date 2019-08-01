Виктория Магда, специально для haqqin.az 17:10

Беларусь сможет воспользоваться транзитным потенциалом Узбекистана и выйти на рынки Среднего Востока, Китая и Южной Азии. Причем свои товары белорусы будут везти не напрямую в Узбекистан, а производить их в этой центральноазиатской республике и продавать на рынках третьих стран. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев впервые посетил Минск с государственным визитом, который завершился 1 августа. В качестве подарка он привез своему белорусскому коллеге скульптуру хоккеиста, уменьшенную копию самого Батьки, который, как известно, страстный любитель хоккея, да и чего уж там, только игрок номер один. Он частенько выходит на лед в международных матчах и выполняет роль универсального игрока: то он нападающий, то блюлайнер (защитник на синей линии), то появится на позиции центрфорварда.

Александр Григорьевич, судя по всему, не ожидал такого широкого жеста от узбекского лидера. Видимо, он еще не успел прочувствовать широту узбекской души. Их дружба началась всего два года назад, когда белорусский лидер посетил с официальным визитом Узбекистан. Впрочем, из Ташкента он привез резную беседку, которую подарил ему Шавкат Миромонович. Поэтому неслучайно Лукашенко встречая Мирзиёева, отметил, что за последние два года «мы с вами полностью перевернули наши отношения». «Вообще, было нечего переворачивать, надо было заново их создавать», – сказал Лукашенко. Отношения между странами начали налаживаться всего два года назад. Географическая удаленность и серьезные пикировки между президентами Александром Лукашенко и Исламом Каримовым, особенно в период 2011 года, когда Узбекистан приостановил членство в Организации Договора о Коллективной Безопасности (ОДКБ), стали тормозом в развитии сотрудничества. В Минске не было даже посольства Узбекистана. Хотя обе страны очень разные, но есть то, что их объединяет. Модели экономических и политических реформ в Узбекистане и Беларуси схожи. В частности, для экономической модели двух стран характерен запрет на частную собственность на землю. Большая доля государственных предприятий в экономике страны, особенно в ключевых отраслях. Они играют важную роль. Хотя здесь есть свои плюсы и свои минусы. Самостоятельная внешняя политика. Обе страны испытывали прессинг со стороны Запада. Узбекистан – после андижанских событий 2005 года, Беларусь – после выборов, на которых все время победу одерживал Лукашенко. Определенная схожесть моделей экономических и политических реформ двух стран создавала основу развития сотрудничества между Минском и Ташкентом. Но, несмотря на это, Узбекистан с Беларусью не стали стратегическими партнерами. Даже в лучшие годы – в 2010–2011-м – товарооборот не превышал 200–300 млн долларов. В 2017 году он и вовсе составил 130,9 млн долларов. Однако сегодня ситуация не выглядит такой удручающей. Рост товарооборота налицо: уже 420 млн долларов, только за первое полугодие он вырос на 14,6%. Президенты подняли планку и намерены вывести товарооборот до 1 млрд долларов.

За чашкой зеленого чая в резной беседке, Батька (так в Беларуси называют своего лидера) сообщил, что республика готова расширять экономическое сотрудничество с Узбекистаном и реализовывать совместные инвестиционные проекты. «За годы независимости Узбекистан совершил качественный прорыв в диверсификации национальной экономики, созданы новые отрасли: автомобилестроение, нефтегазохимия, производство сельхозтехники. Беларусь готова расширять сотрудничество с Узбекистаном на экономическом направлении, в том числе путем реализации совместных инвестиционных проектов», – цитирует президента Лукашенко его пресс-служба. «Предлагаем реализовать в Узбекистане масштабный проект с высокой степенью локализации по созданию комплекса для выпуска грузовой, специальной и прицепной техники, автобусов на газомоторном топливе. МАЗ готов участвовать в этом проекте», – продолжил он. По его словам, принципиально важным остается вопрос эффективной реализации белорусско-узбекских проектов, ведь пока не получилось воплотить в жизнь все обсуждаемые ранее предложения. «Может быть, это и естественно. Поэтому мы и проведем переговоры поочередно каждый год», – предложил глава Беларуси. Лукашенко напомнил, что в прошлом году в Ташкенте открыли завод по производству дорожно-строительной техники «Амкодор-Агротехмаш». Однако работа предприятия показала, что есть проблемы с реализацией продукции и включением ее в программы государственной поддержки. «Нам надо сообща найти решения, которые выведут этот завод на полную мощность. В этом заинтересованы оба государства», – подчеркнул президент. С учетом производства тракторов МТЗ на Ташкентском заводе сельскохозяйственной техники, продолжил он, белорусская сторона считает возможным разработать долгосрочную программу сотрудничества и создать совместное предприятие. «Мы бы просили, чтобы был выделен земельный участок в Зангиатинском районе Ташкентской области в целях организации сервисного центра по обслуживанию тракторов для дилера ОАО «МТЗ» в Узбекистане», – сказал белорусский президент. Также начал работу по открытию в Узбекистане сборочных производств и Минский автомобильный завод, он сотрудничает с двумя узбекскими частными компаниями. «Хотелось бы, чтобы и по сертификации наших шасси вопрос также был решен. Думаю, что больших проблем не будет», – резюмировал президент.

Еще десятки контрактов были подписаны на первом форуме регионов Беларуси и Узбекистана, который проходил в рамках визита узбекского президента. Уже по результатам текущего года страны рассчитывают на неплохие цифры взаимного товарооборота – 500 млн долларов. Например, новое СП по производству лекарств создадут белорусский холдинг «Белфармпром», агентство по развитию фармотрасли Минздрава Узбекистана и узбекское ООО Fagusal подписали в рамках форума договор о сотрудничестве. Как предполагает и.о. директора «Белфармпрома» Виктор Шеин, произведенные на предприятии лекарства можно будет поставлять в третьи страны, в том числе и в Афганистан. Прорабатывается возможность создания совместного производства ветеринарных препаратов в Ташкентской области. Узбекистан рассматривает Беларусь в качестве одного из ключевых партнеров в сфере развития сельского хозяйства. Вкуснейшая белорусская картошка, устойчивая к засухе, скоро появится и в Узбекистане. Готова республика поставлять в Узбекистан и большее количество мяса птицы и говядины, молочную продукцию, а также сахар, кондитерские изделия и бакалею. Потенциал поставок в Минсельхозпроде называют большим. Отдельной строкой проходит сотрудничество в военно-промышленном комплексе (ВПК). Если прежде Узбекистан сотрудничал только с Россией, то сейчас идут переговоры с рядом стран. У Беларуси серьезный военно-промышленный комплекс, который белорусы смогли сохранить и который в определенных сферах конкурирует и довольно успешно с Россией. Это и бронетехника, средства ПВО, радиоэлектронной борьбы. Идет обсуждение сотрудничества в ВПК и с Минском. Белрусь в нем может занять достойное место. Не стоит сбрасывать со счетов и то, что Минск является активным политическим и экономическим партнером Китая. В республике строится китайско-белорусский индустриальный парк «Великий камень» – самый большой проект с привлечением иностранных инвестиций и важный символ сотрудничества Китая и Беларуси в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Этот парк поддерживает статус Беларуси, как геополитически значимой страны. «Это открывает поле для более предметной координации действий Минска и Ташкента в отношении китайских интеграционных инициатив», – отметил эксперт.