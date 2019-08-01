Конфликт между азербайджанцем и иранцем в Германии

Согласно информации, конфликт между молодыми людьми, чьи имена не называются, произошел перед городской пекарней. После непродолжительного спора иранец решил покинуть место инцидента. Внезапно он услышал рев мотора и увидел, что на него несется автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял азербайджанец. Иранец запрыгнул на капот автомобиля, а потом упал на землю. Машина на полной скорости врезалась в стену пекарни.

В федеральной земле Гессен в городе Буцбах 26 июля произошел конфликт между 21-летним азербайджанцем и 20-летним иранцем, пишет издание Frankfurter Neue Presse.

Мигрант из Ирана получил травмы, а азербайджанец оказался невредимым после столкновения автомобиля со стеной.

Полиция задержала молодого правонарушителя. У него были взяты анализы на предмет наличия в крови алкоголя и наркотиков. Родственники азербайджанца заявили сотрудникам полиции, что молодой человек испытывает проблемы с психикой, однако отказывается пройти обследование в психиатрической клинике.

Сотрудники полиции Буцбаха передали молодого азербайджанца на поруки родственникам. Однако прокуратура города продолжает расследование инцидента с его участием.