Конфликт между азербайджанцем и иранцем в Германии
В федеральной земле Гессен в городе Буцбах 26 июля произошел конфликт между 21-летним азербайджанцем и 20-летним иранцем, пишет издание Frankfurter Neue Presse.
Согласно информации, конфликт между молодыми людьми, чьи имена не называются, произошел перед городской пекарней. После непродолжительного спора иранец решил покинуть место инцидента. Внезапно он услышал рев мотора и увидел, что на него несется автомобиль Volkswagen Golf, которым управлял азербайджанец. Иранец запрыгнул на капот автомобиля, а потом упал на землю. Машина на полной скорости врезалась в стену пекарни.
Мигрант из Ирана получил травмы, а азербайджанец оказался невредимым после столкновения автомобиля со стеной.
Полиция задержала молодого правонарушителя. У него были взяты анализы на предмет наличия в крови алкоголя и наркотиков. Родственники азербайджанца заявили сотрудникам полиции, что молодой человек испытывает проблемы с психикой, однако отказывается пройти обследование в психиатрической клинике.
Сотрудники полиции Буцбаха передали молодого азербайджанца на поруки родственникам. Однако прокуратура города продолжает расследование инцидента с его участием.