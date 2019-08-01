Действия Японии вызвали протесты в Корее

Протестующие собрались вблизи посольства Японии в Сеуле. У них в руках были транспаранты с надписями "Бойкот Японии" и "Нет Абэ (премьер-министру Японии Синдзо Абэ)". Протестующие скандировали: "Мы осуждаем правительство Абэ" и "Прекратим унизительные отношения Южной Кореи и Японии".

В Сеуле тысячи человек устроили акцию протеста в связи с решением Японии лишить Южную Корею ряда торговых преференций, сообщает в субботу агентство Associated Press.

Кроме того, протестующие призывали власти Южной Кореи отказаться от договора с Токио об обмене разведданными.

По данным организаторов акции, в ней приняли участие порядка 15 тыс. человек.

Протесты в Сеуле проходят через день после того, как кабинет министров Японии принял решение исключить Южную Корею из списка стран, имеющих право на упрощенные процедуры экспортного контроля, уже в конце этого месяца.

Впоследствии президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин заявил, что Япония столкнется с большими проблемами, если Токио будет предпринимать подрывные меры против южнокорейской экономики.

4 июля Япония приняла решение усложнить процедуры для экспорта полиимида фтора, резиста и фтороводорода в Южную Корею, что может негативно сказаться на крупных местных производителях чипов и дисплеев.

В Токио заявили, что такие меры частично связаны с несоблюдением Сеулом санкций ООН в отношении Северной Кореи.