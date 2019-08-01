Прокурор Верхнебуреинского района в Хабаровске утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении гражданина Азербайджана. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение, перевозка, хранение наркотических средств в значительном размере). Об этом передает ДВ-РОСС со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Хабаровского края.

В апреле 2019 года он был задержан сотрудниками правоохранительных органов на вокзале п. Чегдомын Верхнебуреинского муниципального района. В находящейся при нем сумке было обнаружено наркотическое средство – гашишное масло весом около 1 килограмма.

В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

От дачи показаний обвиняемый отказался, вместе с тем органом предварительного расследования собрано достаточно доказательств для направления уголовного дела в суд.

Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением прокуратура направила в Верхнебуреинский районный суд для рассмотрения по существу.

Данное преступление относится к категории тяжких, за его совершение законом предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от 3 до 10 лет.