В Баку подорожало вторичное жилье

В июне 2019 года средняя цена на квартиры на вторичном рынке составила 1658 долларов за один квадратный метр, а в отчетном месяце минувшего года этот показатель составил 1608 манатов за один квадратный метр.

Стоимость жилья на вторичном рынке Баку в июне 2019 года выросла на 1,88 процента по сравнению с июнем минувшего года, сообщил Trend директор консалтинговой компании MBA Group Нусрет Ибрагимов.

Общий объем предложений на вторичном рынке жилья в 2018 году составил 2223 единицы, а в 2019 году – 1789 единиц.

На вторичном рынке стоимость за 1 квадратный метр однокомнатной квартиры составила 943 доллара, двухкомнатной - также 943 доллара, трехкомнатной - 995 долларов, четырехкомнатной - 1127 долларов, пятикомнатной - 1915 долларов.

Цены на квартиры эконом-класса на вторичном рынке в июне 2019 года составили 2551 доллар за 1 квадратный метр, а в минувшем году этот же показатель за отчетный месяц составил 2674 доллара за 1 квадратный метр. При этом отмечалось снижение цен на рынке дорогих квартир на 4,5 процента.

На вторичном рынке средняя стоимость квартир в 2019 году достигла 1159 долларов за 1 квадратный метр, а в 2018 году этот показатель составил 1118 долларов за 1 квадратный метр. При этом рост цен в данном сегменте составил 3,67 процента.

С начала 2019 года цены на жилье на вторичном рынке составили 766 долларов за 1 квадратный метр, в 2018 году данный показатель составлял 755 долларов за 1 квадратный метр. При этом рост цен составил 1,46 процента.

В июне 2019 года отмечался заметный рост на жилье до 10,6 процента по сравнению с аналогичным месяцем минувшего года.

Так, средняя цена на квартиры на первичном рынке в 2019 году составила 1321 манат за 1 квадратный метр, а в 2018 году - 1200 манатов за 1 квадратный метр.