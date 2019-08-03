Столкновения с полицией во Франции

Столкновениями с полицией завершился марш против полицейского насилия, устроенный в субботу, 3 августа, в городе Нанте. Марш был объявлен после того, как завершились розыски молодого человека Стива Майя Канисо, пропавшего в ночь на 22 июня.

Он исчез во время проходившего на территории бывших доков фестиваля «Праздник музыки», участники которого отказались разойтись под утро. Полиция применила тогда слезоточивый газ и охваченная паникой толпа бросилась бежать. Как предполагалось, Стив Майя Канисо упал с набережной в реку Луару.

В понедельник эта версия подтвердилась. После месяца поисков полиция обнаружила тело и вскоре подтвердила, что речь идет о пропавшем молодом человеке. Обстоятельства смерти уточняются, ведется следствие, которое должно, в частности, ответить на вопрос, была ли полицейская атака оправданной и пропорциональной, в чем многие сомневаются.

С утра до демонстрации в Нанте были арестованы 35 человек, к ним прибавились еще 39 человек, задержанных во время марша. До тех пор, пока марш проходил спокойно, полиция не вмешивалась. Но когда демонстранты стали строить баррикады, поджигать мусорные баки и строительные леса и пытались ворваться в префектуру, полиция ввела в действие водометы и рассеяла нападавших слезоточивым газом.