В Техасе во время стрельбы в торговом центре Walmart погибли десять человек, как минимум 30 получили ранения. Об этом сообщила журналистка Камилла Рамбалди со ссылкой на правоохранительные органы, передает РИА Новости.

Полиция города Эль Пасо заявила о задержании одного из стрелков в торговом центре. Ранее стражи порядка сообщали, что преступников может быть несколько.

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Неизвестный открыл огонь в торговом центре в Техасе, о пострадавших пока не сообщается. Об этом передает РИА Новости.

Информации о возможных пострадавших пока нет, полиция рекомендует жителям воздержаться от посещения торгового центра.