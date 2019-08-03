Украина пытается не допустить возвращения России в ПАСЕ

Украина пыталась оплатить членские взносы в ПАСЕ сверх нормы, чтобы компенсировать отсутствие России в организации. Об этом в интервью порталу «Цензор» рассказал украинский постпред при Совете Европы Дмитрий Кулеба.

Киев заплатил ПАСЕ 400 тысяч долларов, сумму, превышающую свой обычный взнос. Таким способом Украина хотела подать пример остальным странам и доказать, что организация выживет без российских денег. Однако, по утверждению Кулебы, генсек ПАСЕ Турбьерн Ягланд «целенаправленно блокировал подобные инициативы».

ПАСЕ приняла резолюцию, которая вернула России полномочия в ассамблее в полном объеме 26 июня. После этого решения украинская делегация заявила о намерении выйти из организации и покинула зал заседаний. Она также не стала принимать участие в голосовании за нового генсека ПАСЕ.