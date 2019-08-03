Глава Генштаба Армении о самоубийствах в армии

Командование Вооруженных сил Армении делает все с целью предотвращения фактов самоубийств в армии, однако суициды все равно возможны, как они не исключены в любом обществе. Об этом начальник Генштаба Вооруженных сил Армении генерал-лейтенант Артак Давтян заявил в субботу журналистам после церемонии открытия международного конкурса военно-профессионального мастерства военнослужащих в Дилижане.



«Если бы командиры не работали, случаев самоубийств было бы не два, а двенадцать. В этом году было предотвращено 2 или 3 попытки суицида. Нельзя говорить, что мы не работаем в этом направлении, не думаем об этом или все пущено на самотек. Если в ходе расследования будут выявлены виновники, которые довели военнослужащих до этого шага, они будут наказаны в соответствии с законом. Если виновным окажется командир, значит, ответственность будет нести он», - сказал Давтян.



По его словам, работы по повышению уровня дисциплины и устранению порочных явлений в армии носят последовательный характер, однако имеются определенные проблемы с военнослужащими контрактной службы. Именно поэтому работы с контрактниками должны стать масштабнее и интенсивнее, сказал глава Генштаба.



«Есть военнослужащие-контрактники, которые живут в тяжелых социальных условиях, имеют семейные проблемы, именно это и отражается на службе», - пояснил Давтян.