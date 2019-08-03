И Эльман Рустамов обнадежил президента: Азербайджан возвращается в докризисный период наше послесловие
Макроэкономическую стабильность страны обеспечивает равновесие ее внешнеторгового и внутреннего финансового балансов. Как же этот вопрос обстоит в Азербайджане, переживающем благоприятные условия? Об этом в ходе совещания, связанного с социально-экономической сферой, доложил президенту Ильхаму Алиеву глава Центробанка Эльман Рустамов.
Сегодня внешнеторговый баланс Азербайджана является профицитным в объеме 2,9 млрд. долларов, профицитен и внешний платежный баланс. В целом в текущем году экспорт страны увеличился на более чем 15%. Но больше радует то, что ненефтяной экспорт уже не отстает от общего, он также возрос до уровня 15% и уже превысил значение ненефтяного импорта. То есть, по словам главного банкира страны, выходит, что ненефтяной сектор уже вышел на самообеспечение. А ведь совсем еще недавно всю экономику страны вытягивал лишь один локомотив – нефтяной сектор, обеспечивающий чуть ли не 100-процентный экспорт. Но настали другие времена, требующие глубокой диверсификации экономики.
Нет, нефть не забыта и сегодня. С начала года цены на нее выросли до 20% и колеблются выше 60-долларовой отметки. Это превышает прогноз во внутренних, то есть бюджетных и социально-экономических прогнозах. И вовсе не случайно в последние годы стратегические валютные резервы значительно выросли – до 49 млрд. долларов. Страна уверенно идет к восстановлению докризисного уровня в целом. Сорок девять миллиардов долларов больше, чем наш валовой внутренний продукт. А это обеспечивает как высокую международную покупательную способность, так и высокую финансовую безопасность Азербайджана.
На общем фоне растут валютные резервы и самого Центробанка. За первое полугодие он увеличил свои валютные резервы более чем на 330 млн. долларов, на что, естественно, не повлияли никакие нефтяные факторы. Тем самым главный банкир хотел привлечь внимание главы государства и общественности страны к тому, что поставленный президентом Алиевым вопрос о повышении эффективности управления валютными резервами является чрезвычайно важным. И, что особенно интересно, более 100 млн. долларов из указанной суммы получено за счет внешнего управления. И это на фоне достаточно сложного положения на международных финансовых рынках и низких процентных ставок. В целом же Центробанк рассчитывает завершить год с доходом в 3,2%.
И курс маната продолжает оставаться стабильным. Положительный внешний баланс, проводимая работа по диверсификации экспорта и расширение предложения валюты, позитивные ожидания на рынке создали существенный профицит на внутреннем валютном рынке. Сегодня вместе со стерилизацией Центробанка на внутреннем валютном рынке наблюдается профицит, превышающий 1 млрд. долларов. А это уже гарантирует не только сегодняшнюю, но и ожидаемую стабильность курса маната. Но несмотря на курсовую стабильность Центробанк не забывает отслеживать внешнюю конкурентоспособность со странами-партнерами, торговыми партнерами. Результат - реальный курс маната за полугодие подешевел на 1,2%.
Что же касается инфляции, то в рамках целевого диапазона она находится ниже цели как правительства, так и Центробанка. Даже принятие беспрецедентных социальных мер, усиление социальной политики, расширение внутренних потребностей не изменили ситуацию, улучшение управления в целом, осуществляемые меры и стабильность курса маната обусловливают формирование инфляции на низком уровне. Как показывают проведенные Центробанком совместно с Госкомстатом опросы, 98% населения не верит в ускорение инфляции до конца года. Достаточно высока вера в макроэкономическую стабильность в целом, динамику инфляции в бизнесе – опросы проведены и там.
В таких условиях низкой инфляции Центробанк последовательно смягчает монетарную, денежно-кредитную политику. С 2018 года учетная ставка снижена с 18% до 8,25%. Другим направлением этой политики является количественное смягчение в целом, то есть объем денег, предоставляемых экономике, который в текущем году составляет 9%.
Главный банкир доложил главе государства также, что за последние два года основной показатель, именуемый денежной базой, увеличился на более чем 37%. Это тоже делается для оживления экономики в целом, повышения кредитной активности в условиях низкой инфляции, чтобы у банков было достаточно собственных ресурсов и они могли использовать эти средства. А этот фактор, думается, напрочь отобьёт охоту разных экспертов разглагольствовать о том, что Центробанк не способствует повышению кредитной активности.
Да, снижение процентных ставок в экономике наблюдается, хотя высокие потребительские кредиты портят общий фон. Средняя процентная ставка недавно предоставленных бизнес-кредитов сократилась в текущем году на более чем 5% и составляет 11%. Этот показатель близок к учетной ставке Центробанка и очень далек от 20%-30%, которые любят «рисовать» эксперты. Значит, учетная ставка, процентная политика Центробанка стали играть важную роль и в формировании процента вкладов населения по бизнес-кредитам.
Кредитная активность продолжается, с начала года кредиты выросли на 3,6%. Но при этом произошел рост на более чем 9% потребительских кредитов. А бизнес-кредиты, кредиты в реальном секторе несколько сократились – на 0,3%. Даже при значительной ликвидности в банковском секторе бизнес-кредиты не растут. Видимо, придется принять комплексные регулятивные, стимулирующие меры, чтобы данные кредиты в целом поступали в реальный сектор и поддерживали процесс внутренних инвестиций в стране. Вместе с тем главный банкир призывает внимательно отслеживать рост потребительских кредитов - как увеличение долговой нагрузки населения, так и приближение ее к 50% в портфеле банковского сектора, так как в дальнейшем это может создать определенные проблемы.
Таким образом, Азербайджан достиг устойчивого экономического роста. Уже 6 кварталов продолжается общий экономический рост и 10 кварталов – рост в ненефтяном секторе. И главная задача сегодня - сохранить и удержать дальнейшее развитие макроэкономической стабильности. В сентябре начинается второй этап определенного указом президента социального пакета. В целом главный банкир считает это не только социальным пакетом, но и фактором новой модели экономического роста, так как оживление внутренних потребностей населения окажет поддержку оживлению внутреннего производства, диверсификации экспорта.
И важнейшая задача заключается в оказании поддержки этим соцпрограммам, процессу увеличения реальных доходов населения, достижению низкой инфляции. Здесь имеется в виду хорошо скоординированная работа Центробанка с правительством. Эти вопросы регулярно обсуждаются в Совете по финансовой стабильности. И дальнейшая координация их позволит добиться этого…