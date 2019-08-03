Эльдар Алиев, отдел экономики 02:44

Макроэкономическую стабильность страны обеспечивает равновесие ее внешнеторгового и внутреннего финансового балансов. Как же этот вопрос обстоит в Азербайджане, переживающем благоприятные условия? Об этом в ходе совещания, связанного с социально-экономической сферой, доложил президенту Ильхаму Алиеву глава Центробанка Эльман Рустамов.

Сегодня внешнеторговый баланс Азербайджана является профицитным в объеме 2,9 млрд. долларов, профицитен и внешний платежный баланс. В целом в текущем году экспорт страны увеличился на более чем 15%. Но больше радует то, что ненефтяной экспорт уже не отстает от общего, он также возрос до уровня 15% и уже превысил значение ненефтяного импорта. То есть, по словам главного банкира страны, выходит, что ненефтяной сектор уже вышел на самообеспечение. А ведь совсем еще недавно всю экономику страны вытягивал лишь один локомотив – нефтяной сектор, обеспечивающий чуть ли не 100-процентный экспорт. Но настали другие времена, требующие глубокой диверсификации экономики. Нет, нефть не забыта и сегодня. С начала года цены на нее выросли до 20% и колеблются выше 60-долларовой отметки. Это превышает прогноз во внутренних, то есть бюджетных и социально-экономических прогнозах. И вовсе не случайно в последние годы стратегические валютные резервы значительно выросли – до 49 млрд. долларов. Страна уверенно идет к восстановлению докризисного уровня в целом. Сорок девять миллиардов долларов больше, чем наш валовой внутренний продукт. А это обеспечивает как высокую международную покупательную способность, так и высокую финансовую безопасность Азербайджана.

На общем фоне растут валютные резервы и самого Центробанка. За первое полугодие он увеличил свои валютные резервы более чем на 330 млн. долларов, на что, естественно, не повлияли никакие нефтяные факторы. Тем самым главный банкир хотел привлечь внимание главы государства и общественности страны к тому, что поставленный президентом Алиевым вопрос о повышении эффективности управления валютными резервами является чрезвычайно важным. И, что особенно интересно, более 100 млн. долларов из указанной суммы получено за счет внешнего управления. И это на фоне достаточно сложного положения на международных финансовых рынках и низких процентных ставок. В целом же Центробанк рассчитывает завершить год с доходом в 3,2%. И курс маната продолжает оставаться стабильным. Положительный внешний баланс, проводимая работа по диверсификации экспорта и расширение предложения валюты, позитивные ожидания на рынке создали существенный профицит на внутреннем валютном рынке. Сегодня вместе со стерилизацией Центробанка на внутреннем валютном рынке наблюдается профицит, превышающий 1 млрд. долларов. А это уже гарантирует не только сегодняшнюю, но и ожидаемую стабильность курса маната. Но несмотря на курсовую стабильность Центробанк не забывает отслеживать внешнюю конкурентоспособность со странами-партнерами, торговыми партнерами. Результат - реальный курс маната за полугодие подешевел на 1,2%. Что же касается инфляции, то в рамках целевого диапазона она находится ниже цели как правительства, так и Центробанка. Даже принятие беспрецедентных социальных мер, усиление социальной политики, расширение внутренних потребностей не изменили ситуацию, улучшение управления в целом, осуществляемые меры и стабильность курса маната обусловливают формирование инфляции на низком уровне. Как показывают проведенные Центробанком совместно с Госкомстатом опросы, 98% населения не верит в ускорение инфляции до конца года. Достаточно высока вера в макроэкономическую стабильность в целом, динамику инфляции в бизнесе – опросы проведены и там. В таких условиях низкой инфляции Центробанк последовательно смягчает монетарную, денежно-кредитную политику. С 2018 года учетная ставка снижена с 18% до 8,25%. Другим направлением этой политики является количественное смягчение в целом, то есть объем денег, предоставляемых экономике, который в текущем году составляет 9%.