Дмитрий Рой, отдел международной политики 02:55

С учетом того, что рубрика «За бортом недели» набирает обороты и заинтересовала читателя - самое время подумать о расширении географии где-то забавных, где-то трагических, где-то и просто курьезных новостей. Будут в выпусках и Африка, и Латинская Америка, и другие страны и континенты. Неизменным лишь останется присутствие практически в каждом выпуске Китая - куда ж в наше время без него.

Китайское недоброе пожелание «чтоб тебе жить в эпоху перемен» накрыло Шанхай. Именно этот мегаполис был избран властями КНР в качестве пилотной территории, на которой реализуется проект обязательную сортировку мусора и ограничит использование одноразовых предметов в индустрии гостеприимства. Опыт Китая с ее передовой экономикой особенно полезен Азербайджану. Ведь совсем недавно городские власти Баку преподнесли новую концепцию борьбы с мусором. Как же борются со злом нового техногенного тысячелетия в самой большой стране мира? Вполне логично, где ж и начинать, как не в городе, «производящем» около 26 000 тонн мусора в день, то есть - примерно десять миллионов тонн в год. Опять же - население 24 миллиона - если удастся сразу привить навыки работы с мусором в таком мегаполисе, то в более «мелких», по китайским меркам населенных пунктах это вообще труда не составит. Словом, с 1 июля началось… С этого дня весь мусор полагается сортировать на четыре категории: пищевые отходы (разлагаемые), бытовые отходы (неразлагаемые), перерабатываемое сырье (бумага, пластик) и опасные предметы (всякие там батарейки, лампочки и так далее).

Справедливости ради нужно заметить, что власти подошли к введению новых правил весьма обстоятельно. В преддверии реформы муниципалитет нанял тысячи инструкторов и провел десятки тысяч учебных занятий, чтобы помочь населению понять, что они должны делать с их мусором. Была даже написана и распространена в социальных сетях песня на мелодию старого шлягера Shanghai Beach, но с текстом, объясняющим как правильно распорядиться мусорным ведром. Вроде как ликбез прошло большинство, все растолковывали подробно - но нюансы, как в известном анекдоте, остались. Вот, например, кукурузные початки - это разлагаемое, а значит относятся к пищевым отходам. А кукурузная шелуха — это фиброзное, значит - «бытовой» мусор. Поняли? Не совсем? Тогда еще пример: куриные и рыбные кости — это пищевые отходы, а вот говяжьи и свиные кости, поскольку очень крепкие, это бытовой мусор. Но круче всего, конечно получилось с крабами. Панцирь волосатого краба бросаем в пищевые отходы, а вот панцирь камчатского - уже в бытовые, что тут непонятного? А между тем, за соблюдением новых правил пристально наблюдают полицейские. Даже установка видеокамер и сканеров для распознавания лиц будут на мусорках предусмотрены. А для стимулирования экологического мышления введены штрафы за ошибки при сортировке. 200 юаней ($29) для граждан, 50 000 юаней (7 272 долларов) для фирм, отелей и ресторанов. Что начало вгонять многих шанхайцев в депрессию, вплоть до того, что кое-кто даже начал меньше питаться - совершенно реальные случаи, описанные в местных СМИ и соцсетях - чтобы было меньше мусора.