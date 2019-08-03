В XXI веке ребенку в Нигерии - африканской энергетической сверхдержаве - стать ведьмой или колдуном не просто, а очень просто. Был непослушным, прогулял школу, на семейном участке неурожай или сломался мотоцикл - и готово обвинение, что во всем виноват именно маленький член семьи. В одном из таких трагических случаев поводом для обвинения в связях с черными духами послужило заявление 96-летней бабушки. Которая, находясь при смерти, заявила, что причиной ее смерти является 7-летняя правнучка, «как-то не так» она на старушку смотрела.

Для домочадцев и соседей подобных обвинений оказывается достаточно. Дети тут же приговариваются к изгнанию из отчего дома и общины. И это им еще крупно повезло, поскольку зачастую в ход идут раскаленные мачете - самое надежное средство от малолетних ведьмаков и ведьм, если не знали - могут и сжечь, забить палками. А то и отвести подальше в лес и приковать цепями к дереву - смерть от голода и жажды тоже хорошие средства для процедуры избавления от злых духов.

Эта психическая эпидемия - борьба с детьми-ведьмами - распространилась в Нигерии с конца 90-х прошлого столетия - начала 2000-х столетия нынешнего. И на спад никак не идет, более того, охватывает все новые и новые районы страны.

По официальным и далеко не полным данным, в 2016 году от подобных обвинений пострадали 15 тысяч детей. А всего из около полутора миллионов беспризорников в Нигерии 85% стали таковыми после обвинения в ведьмачестве.

Власти традиционно разводят руками, жалуются на слабое исполнение законов, нехватку денег и недостаток деревенских полицейских. Хотя сами служители порядка из местных зачастую поддерживают односельчан, когда речь заходит о выявлении детей-ведьм и последующей расправе над ними.

И дело не в каких-то местных культах и древних скрепоносных традициях. Абсолютное большинство исследователей единодушно во мнении, что причиной психической эпидемии стало весьма специфичное толкование местными проповедей миссионеров из числа христиан-пятидесятников. Миссионеры то уехали, а вот их слова о том, что в бытовых невзгодах виновны слуги дьявола, обитающие рядом с нами, глубоко запали в сердца простых нигерийцев, особенно из наиболее бедных районов страны, преимущественно - в дельте реки Нигер.

Более того, пятидесятники даже спонсировали производство местными киностудиями фильмов-ужасов, в которых именно дети становились слугами дьявола и всячески вредили близким и односельчанам. По качеству - не Голливуд, конечно, но по неокрепшим мозгам местного населения ударило мощно.

Кстати, в процессах разоблачения детей ведьм провинциальные религиозные лидеры пятидесятников участвуют весьма активно. Естественно - небезвозмездно, то есть - не даром. Соответственно, чем больше разоблаченных - тем выше доход, простая экономика, знаете ли.

Нынешнее руководство пятидесятников Нигерии активно борется с этим откровенным извращением их учения, требует прекратить это еретическое изуверство - но пока без особого успеха. Слишком уж глубоко прижилась и слишком уж удобной оказалась традиция обвинять во всех своих бедах детей. И тот факт, что на дворе третье тысячелетие - невежеству и жестокости совершенно не помеха.