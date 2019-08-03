Техасский стрелок поддерживал расстрел мусульман в Новой Зеландии видео
Подозреваемый в стрельбе в американском Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал теракт в мечетях в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости.
В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". По его мнению, от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.
Журналисты итальянского издания Agi Estero обнаружили на форуме 8Chan этот манифест под названием «Я ненавижу латиноамериканцев». Автор заявляет, что поступок Брентона Тарранта вдохновил его на решительные действия. В документе заявлено, что нападение на Walmart является ответом на латиноамериканское вторжение в Техас: «Именно они подстрекают, а не я. Я просто защищаю мою страну от этнической и культурной замены, которую приносят они своим вторжением».
В субботу около десяти утра полиция Эль-Пасо сообщила о выстрелах в магазине Walmart торгового центра Cielo Vista Mall Area, крупнейшего торгового мола города Эль-Пасо в штате Техас. По свидетельству очевидцев, мужчина в защитной форме и в наушниках для стрельбы вышел из машины и начал расстреливать людей на стоянке перед ТЦ. Затем он зашел внутрь здания и продолжил расправу. По словам губернатора штата Техас Грега Эббота, погибли двадцать человек. Глава полиции Эль-Пасо Грег Аллен заявил о 26 раненых. Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор сказал, что среди жертв есть трое мексиканцев.
Напомним, 15 марта 28-летний австралиец Брентон Таррант открыл стрельбу в двух мечетях Крайстчерча (Южный остров, Новая Зеландия), в результате которой погибли 50 человек, еще 50 пострадали.