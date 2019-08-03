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Подозреваемый в стрельбе в американском Эль-Пасо 21-летний Патрик Крузиос на своей странице в Twitter опубликовал заявление, в котором поддержал теракт в мечетях в Новой Зеландии, произошедший в марте этого года. Об этом сообщает РИА Новости. В манифесте объемом в несколько страниц 21-летний Крузиос заявляет, что своими действиями он защищает свою страну от иностранного "нашествия". По его мнению, от наплыва иностранцев страдает культура и экономика США.

Журналисты итальянского издания Agi Estero обнаружили на форуме 8Chan этот манифест под названием «Я ненавижу латиноамериканцев». Автор заявляет, что поступок Брентона Тарранта вдохновил его на решительные действия. В документе заявлено, что нападение на Walmart является ответом на латиноамериканское вторжение в Техас: «Именно они подстрекают, а не я. Я просто защищаю мою страну от этнической и культурной замены, которую приносят они своим вторжением».