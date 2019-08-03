Маттео Сальвини: Путин - великий президент

"Путин - великий президент. И я говорю так, потому что так считаю, а не потому, что мне заплатили, как пишут многие газеты", - заявил заместитель премьер-министра и министр внутренних дел Италии Маттео Сальвини. Об этом сообщает агентство ANSA.

"Я буду работать над тем, чтобы отношения Италии с Россией снова стали хорошими...", - отметил Сальвини, который также является лидером партии "Лига", передает ТАСС.

Политик также высоко оценил деятельность президента США и Бразилии - Дональда Трампа и Жаира Болсонару, а также премьер-министра Венгрии Виктора Орбана.

Маттео Сальвини оказался в центре громкого политического скандала, причиной которого стала публикация на американском сайте BuzzFeed аудиозаписи беседы президента ассоциации "Ломбардия-Россия" Джанлуки Савоини - одного из соратников Сальвини - с предполагаемыми предпринимателями из РФ. Обсуждалась возможная сделка о покупке нефти. Дивиденды от нее в размере $65 млн могла получить партия. И Сальвини, и Савоини отвергли предположения о российском финансировании партии, назвав их бездоказательными. Тем не менее прокуратура Милана начала расследование по подозрению Савоини в международной коррупции.