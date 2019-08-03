Азербайджанские позиции под обстрелом

Вооруженные силы Армении в течение суток нарушили режим прекращения огня в различных направлениях фронта 22 раза, сообщает пресс-служба Минобороны Азербайджана.

С позиций, расположенных в селе Чинари Бердского района Армении, подверглись обстрелу позиции азербайджанской армии в селе Агбулаг Товузского района.

Позиции азербайджанской армии также обстреляны с позиций, расположенных близ оккупированных сел Гёйарх Тертерского района, Баш Гарвенд, Джавахирли, Юсифджанлы Агдамского района, Куропаткино Ходжавендского района, Горган Физулинского района, Нюзгяр Джебраильского района, а также с позиций, дислоцированных на безымянных высотах на территории Тертерского района.

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