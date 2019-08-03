По меньшей мере 12 иранских танкеров продолжают перевозить нефть в Азию и Средиземноморье, несмотря на санкции США, говорится в расследовании газеты The New York Times.

Газета изучила передвижение более 70 принадлежащих Ирану танкеров через сервисы MarineTraffic и Refinitiv, а также при помощи спутниковых снимков компании Planet Labs, пишет РБК.

После 2 мая, когда санкции против Тегерана вступили в силу, нефть поставляли только 12 из них. Половина из этих судов занималась поставками в Китай, другие направлялись в Средиземное море через Суэцкий канал и, как считают опрошенные NYT аналитики, могли доставлять нефть в Сирию и Турцию.

По версии издания, поставки нефти превышают известные ранее объемы. Страны, куда доставлялось "черное золото", брали на себя риск попасть под санкции США. Между тем покупка и перевозка иранской нефти не являются незаконными с точки зрения других государств.