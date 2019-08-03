Тяжелая авария на трассе Баку - Газах: есть жертвы фото; видео
Сегодня утром на 57-м километре автомобильной дороги Баку - Газах в селе Шыхлар Гарадагского района произошло тяжелое дорожно-транспортное происшествие.
Как сообщает региональный корреспондент haqqin.az, КамАЗ врезался в стоявший на обочине дороги автомобиль Azsamand.
В результате ДТП на месте происшествия погибли двое пассажиров Azsamand - мужчина и женщина. Получившая тяжелые травмы еще одна женщина госпитализирована.
В связи с аварией начато расследование.