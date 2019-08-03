Француз Запата пересек Ла-Манш на «реактивной доске»
Француз Франки Запата, создатель Flyboard, «летающей доски» с реактивным мотором, который запомнился полетом на параде 14 июля над Елисейскими полями, сумел со второй попытки пересечь Ла-Манш.
Перелет с посадкой для заправки занял у Запаты около 20 минут.
Это была вторая попытка изобретателя пересечь Ла-Манш по воздуху. Первая попытка, совершенная 25 июля, провалилась. Запата упал в воду на середине канала.
Flyboard Air («Летающая доска») снабжена пятью двигателями, они позволяют разгоняться до 195 км/ч вместе с оператором, без оператора — до 400 км/ч. В таком случае ею управляют дистанционно.