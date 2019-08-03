Мэр Москвы об акциях оппозиции: Это чьи-то политические цели

«Явно, что не все пришедшие на акцию ожидали такого развития событий, но организаторам, видимо, очень хотелось втянуть их в беспорядки»,— передает Коммерсант слова московского градоначальника.

По его мнению, несогласованные митинги не имели отношения к выборам в Мосгордуму, так как многие ее участники «никакого отношения к Москве и тем более к выборам в Мосгордуму» не имели. Мэр сказал, что акции устроили «не для блага людей», а ради «чьих-то политических, узкокорыстных целей».

Отметим, что накануне в Москве прошла несанкционированная акция за честные выборы в Мосгордуму и в поддержку незарегистрированных кандидатов. По оценкам МВД, на акцию в столице вышли 1,5 тыс. человек, 600 человек задержали. По данным «ОВД-Инфо», на ней были задержаны 828 человек.