Иран задержал иностранный танкер в Персидском заливе с контрабандным топливом, который шел в арабские страны, сообщает ТАСС со ссылкой на иранское Пресс ТВ.

Согласно информации, иностранное судно задержано около острова Фарси в Персидском заливе. На нем находилось 700 тысяч литров контрабандного топлива, отмечает телеканал Al-Mayadeen в Telegram-канале со ссылкой на Корпус стражей исламской революции.

По информации телеканала, на судне задержаны семь моряков-иностранцев.