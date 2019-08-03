Ранее Джей Ло предупредила организаторов мероприятия, что одна из VIP-лож зарезервирована известным человеком. До настоящего времени его имя держалось в тайне, и только накануне менеджер певицы сообщил, для кого эти места предназначались.

Турецкие СМИ сообщают, что стоимость последних билетов на концерт Лопес снова выросла. Так, в первые дни продаж билеты в VIP-ложи продавали по 20 тысяч евро, затем цена возросла до 25 тысяч евро. Накануне стало известно, что стоимость билетов в последние две ложи, расположенные по соседству с местами Ким Кардашьян, составила 50 тысяч евро.

Двухчасовой концерт будет проходить в отеле Regnum Carya в районе Белек. Дженнифер проведет три ночи в Анталье и остановится в трехэтажной вилле с пятью спальнями, собственным бассейном, пуленепробиваемыми стеклами на окнах и вертолетной площадкой на территории особняка.