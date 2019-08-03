Российского боксера Максима Дадашева, скончавшегося в США после поединка в Оксон-Хилле с пуэрториканцем Субриэлем Матиасом, похоронили в Петербурге, передает ТАСС.

После прощания в Петергофском морге Николаевской больницы, согласно мусульманскому обычаю, был проведен обряд омовения и обязательный намаз за усопшего. После этого тело боксера доставили на Петергофское кладбище и похоронили в его мусульманском секторе.

Проститься со спортсменом пришли родные и близкие, руководство Федерации бокса Санкт-Петербурга, представители Федерации бокса России, ветераны, тренеры и спортсмены. Также присутствовали представители Республики Дагестан.