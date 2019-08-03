Фархад Мамедов, отдел информации 14:14

Над Персидским заливом дежурят оснащенные высокоточным оружием американские истребители F-15E Strike Eagles. Истребители эти были отправлены на массовое уничтожение небольших иранских судов, могущих затруднить судоходство в регионе. Как сообщает haqqin.az со ссылкой на американское онлайн-издание The Drive, речь идет о высокоточных кассетных бомбах, а также оружии, которое может быть использовано для уничтожения «малых катеров Корпуса стражей исламской революции». Сообщается, что истребители F-15E появились в регионе на фоне нападений Ирана на нефтяные танкеры.

The Drive ссылается на официальную информацию, опубликованную 31 июля штабом 380-й экспедиционной эскадрильи ВВС США. Согласно сообщению, ударные истребители F-15 были отправлены в регион для боевого дежурства над Персидским заливом и сопровождения военно-морских судов, пересекающих Ормузский пролив. В сообщении F-15E представлен как истребитель двойного назначения. Эти самолеты способны сражаться как с воздушными, так и наземными целями. Самолеты были направлены на военную базу США в Объединенных Арабских Эмиратах вместе с истребителями F-35A Lightning II. Самолеты оснащены широким спектром оружия класса "воздух-земля", позволяющего "эффективно реагировать на изменение ситуации".

Автор статьи по фотографиям самолетов проанализировал часть оружия, которым они оснащены. Так, под крыльями истребителей F-15 установлены управляемые GPS контейнеры, оснащенные регуляторами против ветра и предназначенные для перевозки различных типов боеприпасов. В настоящий момент, предположительно, самолеты несут бомбы GBU-105/B с сенсорным взрывателем. Именно это оружие идеально подходит для массового уничтожения небольших катеров. Именно их Иран недавно применил для нападения на нефтяные танкеры в Ормузском проливе. На фотографиях истребителей F-15, осуществляющих патрульные полеты над регионом, видно и другое их боевое снаряжение. Одно из них - 500-фунтовая бомба Paveway II GBU-12/B, другое - 2000-фунтовая бомба Paveyway III GBU-24/B. Последняя способна уничтожить любое судно иранского флота. Кроме того, каждый истребитель F-15 несет две модернизированные ракеты AMRAAM AIM-120C типа «воздух-воздух», в том числе оснащен ракетой ближнего радиуса AIM-9X Sidewinder, позволяющей бороться с дронами и самолетами. Сообщается, что в 2017 году истребители F-15 неоднократно сбивали иранские беспилотники, угрожающие возглавляемой США коалиции. Эти ракеты также эффективны против небольших катеров с высокой маневренной скоростью.