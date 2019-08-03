«Вот как пользователи интернета прокомментировали сносы в Риштанском районе, – приводит издание фрагмент выступления президента. – Я вам даю деньги, чтобы реализовать программу «Обод кишлок» (программа «Благоустроенное село»). Вот результат твоей «дружбы», господин Ганиев (глава Ферганской области Шухрат Ганиев). Люди плачут, комментируя ситуацию, а там фотография президента, а не твоя. Ты... ходишь и говоришь «снести, разрушить». Перед тем как сносить здание, ты сначала снеси свою голову. Вы позорите Узбекистан на весь мир».

Также глава Узбекистана упомянул ситуацию в Кашкадарьинской области, где предприниматель поджег заместителя главы Яккабагского района, пытавшегося снести его магазин: «В Кашкадарье работает бессовестный чиновник Рузиев (областью руководит Зафар Рузиев). Один из твоих подчиненных поссорился с одним из местных жителей и опозорил меня на весь мир. Если у тебя не работает голова, почему ты сносишь нормальное здание? Вот если снесут твой дом, что ты сделаешь? Бессовестные, когда я вам поручил сносить здания? Я вам сказал, чтобы вы взяли разрешение у жителей и оплатили всю компенсацию», - передает его слова агентство Fergananews.

Также была затронута ситуация в Хорезмской области, где задержки с выплатой компенсаций за снесенное жилье спровоцировали волнения среди местных жителей.

«Один из врагов моей политики – это хоким Хорезмской области, господин Эрманов (глава региона Фарход Эрманов), – отметил президент. – Прочитай комментарии про мою и твою политику. Если ты не умеешь сносить здания, почему занимаешься сносом? ...Это вражда, которую ты и твои люди разжигают против меня».

Президент также поставил под сомнение общую компетентность упомянутых чиновников: «Ладно, Эрманов пришел в хокимият недавно, но Ганиев и Рузиев, вы предатели. Сможем ли мы с вами делать большие дела? Никогда. Потому что я даже боюсь поручать вам что-то. У вас нет знания, вы не читали книги и нормативно-правовые акты, подписанные президентом».

Отчитав глав трех областей, президент Узбекистана поручил премьер-министру и главе администрации президента Зайнилобиддину Низомиддинову внести предложения относительно привлечения к ответственности трех хокимов.