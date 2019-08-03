Асма Асад рассказала о своем излечении от рака фото
Жена президента Сирии Башара Асада Асма Асад сообщила, что полностью излечилась от рака, передает Reuters.
Первая леди страны рассказала, как сильно устала за время лечения заболевания, выразив благодарность мужу и сыну, которые поддерживали ее в этот сложный для нее период жизни.
«Мой путь, полный боли и усталости, преград и даже определенных позитивных моментов, завершен», — отметила Асма Асад, подчеркнув, что проходила лечение в сирийской клинике.