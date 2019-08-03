Первая леди страны рассказала, как сильно устала за время лечения заболевания, выразив благодарность мужу и сыну, которые поддерживали ее в этот сложный для нее период жизни.

«Мой путь, полный боли и усталости, преград и даже определенных позитивных моментов, завершен», — отметила Асма Асад, подчеркнув, что проходила лечение в сирийской клинике.