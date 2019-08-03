Принц Чарльз может сыграть в новой серии бондианы

В последнее время создатели картины потерпели ряд неудач, в том числе травму, полученную в мае во время съемочного процесса исполнителем главной роли - агента 007 - Дэниелом Крейгом, а также уход из проекта режиссера Дэнни Бойла в августе прошлого года.

"Ни для кого не секрет, что фильм столкнулся с рядом неудач, однако приглашение члена королевской семьи может стать как раз тем, в чем нуждается картина", - отметил собеседник издания на условиях анонимности, согласно информации которого, принц Чарльз в июне уже приезжал на съемочную площадку очередной серии бондианы, где лично встретился с Крейгом.

Официального подтверждения этой информации пока не последовало.

Наследник престола может стать вторым членом королевской семьи, задействованным в съемках историй о Джеймсе Бонде. В 2012 году королева Елизавета II стала героиней ролика, снятого к лондонской Олимпиаде. В нем Джеймс Бонд в исполнении актера Дэниела Крэйга приезжает в Букингемский дворец, чтобы увезти с собой Елизавету II на вертолете на Олимпийский стадион на церемонию открытия Игр.