Эрдоган заложил в Стамбуле православную церковь

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган принял участие в церемонии закладки первого камня церкви Святого Ефрема, которая будет построена в Стамбуле. Храм будет принадлежать сиро-яковитской православной церкви, пишет NEWSru.co.il.

"Обеспечение духовных потребностей ассирийской общины, проживавшей здесь еще в древности, - долг Турецкой Республики", - заявил глава турецкого государства, напомнив, что турки владеют большей частью Малой Азии почти тысячу лет, а Стамбулом – 566 лет.

"Этот регион всегда был образцом религиозного, культурного и этнического разнообразия, совестью человечества", - добавил Эрдоган.

"Каждый, кто любит Турцию, кто лоялен ей, кто готов заботиться о ее благе, - гражданин в полном смысле этого слова", - сказал он, отметив, что Турция приняла 4 000 000 беженцев из Сирии, среди которых представители разных конфессий.