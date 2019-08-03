Синоптики: ожидается снижение температуры

В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.

Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 26-30 градусов. В столице ночью 22-24, днем воздух прогреется до 29 градусов.