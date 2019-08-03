Синоптики: ожидается снижение температуры
В понедельник в Баку и на Апшеронском полуострове в основном без осадков, в течение дня будет дуть сильный северо-западный ветер, говорится в сообщении Национального департамента гидрометеорологии Минэкологии и природных ресурсов.
Температура воздуха на полуострове ночью составит 20-24, днем 26-30 градусов. В столице ночью 22-24, днем воздух прогреется до 29 градусов.
Атмосферное давление ниже нормы - до 756 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность воздуха ночью 60-70%, днем 45-55%.
На пляжах Апшерона прогнозируется сильный северо-западный ветер. Температура морской воды составит 24-26 градусов.
В регионах республики в основном без осадков, однако в отдельных районах возможны дожди, ливни, грозы и даже град. Западный ветер местами усилится. Температура воздуха ночью составит 19-24, днем 32-37, в горах ночью 13-17, днем 19-24 градуса тепла.
Прогнозируемый на 5 августа на Апшероне сильный ветер хазри может негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей.