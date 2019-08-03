Сильное землетрясение в Японии
Землетрясение магнитудой 6,3 произошло на востоке от японского острова Хонсю, сообщается на сайте Геологической службы США.
Очаг землетрясения залегал на глубине 38,6 км.
Данных о разрушениях и пострадавших не поступало. Угроза цунами не объявлялась.
Толчки силой до 5 баллов ощущались в префектурах Мияги и Фукусима. В Токио зафиксированы толчки силой до трех баллов.
По данным агентства Киодо, землетрясение не вызвало сбоев в работе АЭС "Фукусима-1" и АЭС "Фукусима-2". В связи с подземными толчками на короткое время было приостановлено движение скоростных поездов между Токио и городом Сендай. Работа аэропортов Сендай и Фукусима также не была нарушена.