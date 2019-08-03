Умер Вилли Токарев
Умер певец Вилли Токарев, передает «Эхо Москвы».
Об этом сообщил Николай Тамразов со ссылкой на родственников. Вилли Токареву было 84 года.
РЕН ТВ сообщает, что 84-летний шансонье скончался в одном из онкологических центров Москвы.
Вилли Токарев — известный российский и американский автор-исполнитель песен в жанре русский шансон. Окончил музыкальное училище при Ленинградской консерватории имени Римского-Корсакова по классу контрабаса, работал в оркестре Анатолия Кролла, симфо-джаз-ансамбле Жана Татляна, в ансамбле Бориса Рычкова, певицы Гюлли Чохели. Позже — в ансамбле «Дружба» Александра Броневицкого вместе с Эдитой Пьехой.