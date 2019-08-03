Боевики движения «Ансар Алла» (хуситы) захватили 15 саудовских военных баз. Об этом заявил представитель йеменских хуситов Яхья Сари. По его словам, несколько других баз выведены из строя, в том числе база, расположенная рядом с городом Хамис-Мшит (юго-запад Саудовской Аравии), сообщает NEWSru.co.il.

Сари также рассказал о предпринятой несколько дней назад попытке обстрела саудовского города Дамам на востоке королевства, на побережье Персидского залива. Он сообщил, что была использована ракетная система "Буркан-3".

"Эта ракета производится в Йемене. Она была усовершенствована, что позволяет ей обходить системы противоракетной обороны противника. Мы готовы атаковать любую цель на территории государств-противников", - сказал Сари.

Военная кампания в Йемене продолжается более четырех лет, однако возглавляемой Саудовской Аравией суннитской коалиции не удается сломить сопротивление хуситов. По различным данным, конфликт унес от 10 000 до 70 000 человеческих жизней. 3,3 миллиона человек стали беженцами, около 80% населения Йемена нуждаются в гуманитарной помощи.