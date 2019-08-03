Президента Гондураса обвинили в сговоре с наркоторговцами

Президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса, его брата и других политиков страны обвинили в участии в сговоре с наркоторговцами. Об этом пишет The Wall Street Journal.

По информации газеты, Федеральная прокуратура США пришла к такому выводу в ходе расследования дела его брата Хуана Антонио Эрнандеса, состоявшего ранее в парламенте Гондураса и обвиняемого в США в торговле наркотиками «многотонными партиями».

В судебных документах утверждается, что полтора миллиона долларов, заработанных на наркотрафике, были использованы для поддержки Эрнандеса на президентских выборах в 2013 году. Свидетель по этому делу утверждает, что местным политикам за поддержку его кампании давали взятки и дарили подарки.

Сам президент Гондураса отверг обвинения в связях с незаконным оборотом наркотиков.