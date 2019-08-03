15 бригад скорой помощи отправлены на место пожара в торговом центре «Садарак».

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, в результате пожара семь сотрудников МЧС отравились дымом. Все они доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.

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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информации о пожаре в одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку. Об этом сообщает сайт МЧС.