Пожар в торговом центре «Садарак»: есть пострадавшие видео; обновлено 18:53
15 бригад скорой помощи отправлены на место пожара в торговом центре «Садарак».
Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Министерства здравоохранения, в результате пожара семь сотрудников МЧС отравились дымом. Все они доставлены в отделение токсикологии Клинического медицинского центра.
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На горячую линию «112» Министерства по чрезвычайным ситуациям поступила информации о пожаре в одном из складов торгового центра «Садарак» в Гарадагском районе Баку. Об этом сообщает сайт МЧС.
На место происшествия привлечены подразделения Государственной службы пожарной охраны и силы Спасательной службы особого риска МЧС.
В настоящее время продолжаются работы по тушению пожара.