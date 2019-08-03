Грузинские железнодорожники пригрозили забастовкой

Члены "Нового профессионального союза грузинских железнодорожников" требуют повышения заработной платы на 50 процентов. По заявлению нового профсоюза, администрация Грузинской железной дороги отказывается вести с ними переговоры.

Сотрудники Грузинской железной дороги планируют проведение масштабных митингов и забастовки с требованием повышения зарплат, сообщает грузинский Первый канал.

Петицию о начале процедуры забастовки уже подписали 4 800 человек. По заявлению профсоюзных активистов, забастовка автоматически приведет к остановке внутреннего и внешнего железнодорожного сообщения.

"Точная дата забастовки будет объявлена 10 августа", - заявил журналистам зампред нового железнодорожного профсоюза Илья Лежава. По его словам, зарплаты в компании очень низкие - от 300 до 1000 лари (около $104-346 по текущему курсу - ИФ) и не увеличивались с 2012 года, тогда как потребительские цены в стране постоянно растут.

Грузинская железная дорога является составной частью транспортного коридора "Восток-Запад". Эксплуатационная длина железных дорог Грузии - 1 тыс. 324 км. В системе 45 тоннелей, 1 тыс. 714 мостов, паромные переправы с Россией и Украиной.